Son dakika... TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi geriledi

Sanayi üretimi ağustos ayında yıllık yüzde 3,1 artarken, aylık ise yüzde 0,8 azaldı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:20
Son dakika... TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi geriledi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı. 


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