Son dakika.. TÜİK açıkladı: Tarım üretici enflasyonu yükseldi
Son dakika haberleri... TÜİK verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 3,83, yıllık bazda ise yüzde 76,35 artış gösterdi
AYRINTILAR GELİYOR...
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