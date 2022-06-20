Son Dakika: TÜİK açıkladı! Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, mayıs 2022 verilerini yayımladı.

Yurt dışı üretici fiyat endeksi 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 6.51, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23.92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,54 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70.12 artış gerçekleşti.

İMALAT YILLIK YÜZDE 100.42 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 107,11, imalatta yüzde 100,42 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 112.79, dayanıklı tüketim malında yüzde 83.68, dayanıksız tüketim malında yüzde 83.73, enerjide yüzde 279.37, sermaye malında yüzde 85.52 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK YÜZDE 6.50 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6.92, imalatta yüzde 6.50 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6.79, dayanıklı tüketim malında yüzde 3.87, dayanıksız tüketim malında yüzde 5.60, enerjide yüzde 22.51, sermaye malında yüzde 5.41 artış olarak gerçekleşti.

GİYİM, TÜTÜN, MAKİNE VE EKİPMANLAR DÜŞÜK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 64.76, tütün ürünleri yüzde 69.90, makine ve ekipmanlar b.y.s. yüzde 77.41 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 279.37, ana metaller yüzde 135.10, metal cevherleri yüzde 114,93 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ECZACILIK, BİLGİSAYAR İLE ELEKTRONİK, OPTİK DAHA DÜŞÜK

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3.25, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3.43, diğer mamul eşyalar yüzde 4.06 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22.51, içecekler yüzde 10.55, ana metaller yüzde 7.88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.