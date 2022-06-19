TÜİK verilerine göre Bolu'da konut satışı iki katına çıktı
Bolu’da, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayı konut satışları geçtiğimiz yıla göre 2 kat arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Mayıs ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 148 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu.
Bolu’da 2022 Mayıs ayı konut satışlarındaki rakamlar araştırma sonrasında kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmaya göre 2021’in Mayıs ayında 266 konutun satıldığı Bolu’da 2022’nin aynı ayında 565 konut satıldı. Satılan konutların 105’ini ipotekli satışlar, 460’nı ise diğer satışlar grubu oluşturdu.
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