Son Dakika... TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı

03 Ocak 2023 Salı, 10:00

Uygulanan ekonomi politikaları sonucu yoksullaşan milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü açıklanan enflasyon rakamlarında. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlardaki artış da netleşecek.

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.

Buna göre eflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

2022 yılı Aralık ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 9 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,93 olarak gerçekleşti.

ÖNCÜ GÖSTERGELERDE DE BAZ ETKİSİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Aralık ayında öncü göstergelerden gelen sinyaller de enflasyonda baz etkisini göstermişti.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1 Ocak'ta açıkladığı Ücretliler Geçinme Endeksi’ne göre İstanbul’da perakende fiyatlar aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92.97 oranında arttı. Toptan eşya fiyatları endeksi ise aynı ayda yıllık yüzde 81.31 yükseldi.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 137

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı yüzde 137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38.57 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER KALEMİNDE

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,56 ile Ulaştırma en fazla yükseliş ise yüzde 19,72 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleşmiştir.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON TAHMİNİ NEYDİ?

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklanmıştı.

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyordu.