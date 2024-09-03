Son dakika... TÜİK enflasyonu açıkladı: Eylül ayı kira zam oranı belli oldu

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:18

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:20

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılacak.

TAVAN ZAM ORANI NETLEŞTİ

Açıklanan ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 64,91 olarak netlik kazandı.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuz ayından itaberen sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.