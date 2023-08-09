TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve süt üretiminde azalma

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:24

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı kümes hayvancılığı üretimini açıkladı.

Buna göre, tavuk eti üretimi 176 bin 179 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,58 milyar adet olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 19,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 22,3 ve hindi eti üretimi yüzde 30,2 azaldı.

6 AYLIK DÖNEMDE DE AZALDI

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,5, hindi eti üretimi yüzde 8,2 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyar 644 milyon 67 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 584 milyon 895 bin adet oldu.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ AZALDI

TÜİK haziran ayı süt ve süt üretimini de açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 867 bin 11 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9; Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 12,9, ayran üretimi yüzde 4,1 ve tereyağı üretimi yüzde 3,3 artarken; yoğurt üretimi yüzde 5,3 ve içme sütü üretimi yüzde 11,2 azaldı. Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,4, ayran üretimi yüzde 5,8, içme sütü üretimi yüzde 1,8 ve yoğurt üretimi yüzde 0,1 artarken; tereyağı üretimi yüzde 15,2 azaldı.

Bir önceki ay 944 bin 714 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Haziran ayında yüzde 8,2 azalarak 867 bin 11 ton oldu. Bir önceki ay 115 bin 382 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında yüzde 8,9 azalarak 105 bin 140 ton olarak gerçekleşti.