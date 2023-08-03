ENAG kurucusu Prof Dr. Ulusoy Cumhuriyet TV’ye anlattı: ‘TÜİK yılsonu enflasyonu yüzde 100’e gidiyor’

Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:27

Güncelleme: 03.08.2023 - 11:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 8 ayın ardından ilk kez yıllık enflasyon yönünü yukarı çevirdi. TÜİK’in temmuz ayına ilişkin açıkladığı rakamlara göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, bir önceki aya göre ise yüzde 9,49 yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun temmuz ayında yüzde 13,18 arttığını açıkladı. ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 122,88 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon yüzde 70'e yaklaştı.

ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy açıklanan enflasyon oranlarının ardından Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu. Ulusoy, TÜİK’in açıklayacağı yıl sonu enflasyon oranının yüzde 100’e doğru ilerlediğini ifade etti.

“ENAG TÜM VERİLERİNİ ONLİNE ELDE EDER”

ENAG’ın enflasyon verilerini hesaplarken TÜİK’ten farklı olarak kullandığı yöntemleri açıklayan Ulusoy, “Enflasyon verilerinin oluşturulmasında hem ENAG hem de TÜİK aynı matematiksel yöntemlerini kullanırken, sepetin ve madde ağırlıklarının da benzer olduğunu vurgulamak isterim. TÜİK veri toplama uygulamasını piyasa inerek ve online fiyatlardan sağlarken, ENAG tüm verilerini her gün online olarak elde etmektedir. Bu yöntem Harvard Üniversitesi bünyesindeki araştırma grubu tarafından da uygulanmaktadır” dedi.

“ORANLAR SÜREKLİ YÜKSELECEK”

Önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarının gelebileceği seviyelere dikkat çeken Ulusoy, “Artık baz etkisinin enflasyon verilerini makyajlama süresi sonuna geldik. Özellikle dövizdeki artıştan dolayı gerçekleşecek geçiş özelliği ile de önümüzdeki aylarda sürekli yükselen oranları göreceğiz. TÜİK yıl sonu enflasyonu yüzde 100'e doğru gidiyor” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN EKONOMİ POLİTİKASI YOK”

Türkiye’deki ekonomi politikasına ilişkin “Şu an Türkiye'nin bir ekonomi politikası yoktur, varsa yoksa para (döviz) bulma gayreti üzerine kurulmuş bir akıl yönetiyor bizi” değerlendirmesini yapan Ulusoy, “Fiyatlar genel seviyesinin ta başından yanlış sunulmasından kaynaklanan alım gücü azalışı günümüzde yüzde 50'yi aşmıştır” diyerek sözlerini noktoladı.