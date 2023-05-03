Son Dakika... TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:35

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ardından verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da nisan ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

TÜİK'e göre, tüketici fiyatları 2023 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 arttı.

EN FAZLA ARTIŞ SAĞLIKTA

TÜİK’e göre nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Nisan ayı itibarıyla, 24 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 105.19

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise ,nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105.19 olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde enflasyon oranı ise yüzde 29.27 oldu.

EN FAZLA YÜKSELİŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış yüzde -0,90 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 14,02 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERISI 46. AYINDA

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası 1 Mayıs'ta İstanbul’un nisan ayı enflasyonu açıkladı. İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 62,46, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,58 oldu. Böylelikle veri setinde aylık enflasyon serisi 46. aya çıktı.