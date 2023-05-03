Son Dakika... ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:10

Güncelleme: 03.05.2023 - 09:49

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105.19 oldu.

Yılın ilk çeyreğinde enflasyon oranı ise yüzde 29.27 oldu.

EN FAZLA YÜKSELİŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış yüzde -0,90 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 14,02 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.

Baz etkisiyle düşüş eğilimine giren enflasyon oranlarının aylık olarak yüzde 5'in civarında seyretmesi kalıcı bir hayat pahalılığının göstergesidir.

İSTANBUL'DA AYLIK ENFLASYON SERISI 46. AYINDA

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası 1 Mayıs'ta İstanbul’un nisan ayı enflasyonu açıkladı. İstanbul'da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı. Yıllık bazda artış perakendede yüzde 62,46, toptan fiyatlarda ise yüzde 70,58 oldu. Böylelikle veri setinde aylık enflasyon serisi 46. aya çıktı.

TÜİK NE ZAMAN AÇIKLAYACAK

TÜİK tarafından paylaşılacak olan nisan ayı enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE KADAR?

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

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