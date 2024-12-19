Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sona erdi: Rakam yine gündeme gelmedi!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:54

Güncelleme: 19.12.2024 - 13:33

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri genel ekonomik koşullar ve geçim şartları üzerinde görüşmelerini sürdürdü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için üçüncü kez toplandı. İlk iki toplantıda herhangi bir rakam gündeme gelmezken, gözler bu toplantıdan çıkacak karara çevrildi.

7 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışan asgari ücretle geçiniyor. Bu nedenle, komisyondan çıkacak karar milyonlarca haneyi doğrudan etkileyecek. Mevcut durumda net asgari ücret 17 bin 2 lira 12 kuruş, brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

KOMİSYONDA KİMLER YER ALIYOR?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. TÜRK-İŞ heyetinin başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yürütürken, heyette aşçı, kuaför ve taşeron işçi gibi mesleklerden temsilciler de bulunuyor.

KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesinde işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (TÜRK-İŞ) Başkanlar Kurulu toplandı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde yapılan TÜRK-İŞ toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağar, "İnşallah hayırlısı olur. Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, asgari ücret için her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz. Bugün neticeye bakacağız" ifadelerini kullandı.

'RAKAM YİNE GÜNDEME GELMEDİ'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yapan Ramazan Ağar, asgari ücretle geçinen yurttaşların yaşam koşullarına dikkat çekti. Ağar, "Başkanlar kurulumuzun asgari ücretle ilgili başkanlarımızın görüşlerini aldık ve komisyon toplantısına katıldık. Komisyonda yeni bir rakam konuşulmadı. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik" dedi.

Ağar, asgari ücretle geçinenlerin evlerinin kirasını ve faturalarını ödeyebilmesi için çözüm talep ettiklerini belirtti. "Asgari ücretle geçinenlerin evinin kirasını ödeyebilsin, faturalarını ödeyebilsin diye bir çözüm istedik. Bakan, bizim görüşlerimizi aldı, işverenin görüşlerini aldı" şeklinde konuştu. Ayrıca alım gücünün büyük ölçüde azaldığını dile getiren Ağar, "Alım gücünün çoğu gitmiş durumda, insanların yüzünü güldürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağar, asgari ücretin oybirliğiyle belirlenmesini istediklerini vurguladı. "Mâkul bir ücret belirlerlerse biz de tamam deriz, aksi halde kabul etmeyiz" dedi. Ücretin kabul edilmemesi durumunda ne yapılacağı sorusuna ise, "Bu, toplu sözleşme değil. Bundan daha az para vererek işçi çalıştırılamaz" yanıtını verdi. Son olarak, "Alım gücüne göre bir karar verileceğini umuyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.