Son Dakika... Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı!

Türk liman yetkilileri, gemi acentelerinden gayriresmî olarak, gemilerin İsrail’le bağlantısı olmadığını ve ülkeye gönderilen askerî veya tehlikeli yük taşımadığını belirten yazılar talep etmeye başladı.

Reuters'ın haberine göre; İsrail'le bağlantılı gemiler Türkiye'deki limanlara yanaşamayacak veya konteyner transferi yapılmasına engel geliyor.

Konuyla ilgili resmî bir genelge bulunmuyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; talimatın Türkiye genelindeki limanlarda geçerli. Kısıtlamada garanti mektubunda gemi sahipleri, işletmecileri ve yöneticilerinin İsrail’le hiçbir bağı bulunmadığı ve gemide İsrail’e giden patlayıcılar, radyoaktif maddeler ya da askerî ekipman gibi belirli türden yüklerin olmadığı belirtilmesi şartı uygulanmaya başlandı.

7 MİLYAR DOLARLIK TİCARETİ KESMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Türkiye, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’le yıllık 7 milyar dolarlık ticareti sonlandırmıştı.

Bu süreçte İsrail'le ticaretin devam ettiğine dair haberler sürekli gündeme geldi. Filistin'le olan ticaret rakamlarının bu zaman aralığında astronomik şekilde artması söz konusu iddiaları destekleyen bir delil olarak gösteriliyordu.

GAZZE'NİN İŞGALİ PLANI ONAYLANDI

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze şehrini işgal etmek amacıyla planlanan operasyona onay vermişti.