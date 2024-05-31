Son dakika... Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamı açıklandı

Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:00

Güncelleme: 31.05.2024 - 10:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Ocak-Mart dönemini kapsayan ilk çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamını açıkladı.

Türkiye ekonomisi, güçlü iç tüketimin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

Ekonomistler, ilk çeyrekte Türkiye ekonomisi için yüzde 5,7'lik büyüme öngörüsünde bulundu. Yıllık büyüme ise yüzde 3,2 civarında tahmin edildi.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90,0 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

TÜKETİM HARCAMALARI YÜKSELDİ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ YÜZDE 11 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,0, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,0 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 108 YÜKSELDİ

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 arttı.