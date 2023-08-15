Son dakika: Ücretli çalışan sayısı azaldı
Son dakika haberleri... TÜİK'in verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Ücretli çalışan sayısı 2023 yılı Haziran ayında 14 milyon 925 bin 783 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı.
Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarken bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı.
Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 611 bin 38 kişi iken, 2023 yılı Haziran ayında 14 milyon 925 bin 783 kişi oldu.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,8 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.
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