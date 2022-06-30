Son Dakika: Yapılacak ara zammın belirlenmesinde sona yaklaşıldı; Erdoğan yarın duyuracak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Dün ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılmıştı.
İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta başladı.
YARIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni rakamın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’da açıklanması öngörülüyor.
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