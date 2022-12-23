Son Dakika...Bakan Mehmet Muş duyurdu! En ağır idari cezalar uygulanacak

23 Aralık 2022 Cuma, 16:40

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücretin ardından oluşabilecek haksız fiyat artışlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücretin ardından oluşabilecek haksız fiyat artışlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Muş, "Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır" dedi.

Muş, haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacağını da ekledi.