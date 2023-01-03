Son Dakika...ENAG aralık ayı enflasyon verilerini yayımladı

03 Ocak 2023 Salı, 09:15

Memurlar ve emeklilerin gözü TÜİK'in saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarında olacak.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı yüzde 137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38.57 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER KALEMİNDE

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,56 ile Ulaştırma en fazla yükseliş ise yüzde 19,72 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler kaleminde gerçekleşmiştir.

İSTANBUL’DA ENFLASYON YÜZDE YÜZE YAKLAŞTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nun 1 Ocak'ta yayımladığı verilere göre ise İstanbul’da aralık ayı enflasyonu 3 puana yakın arttı. Yıllık enflasyon yüzde 92,97 olurken yeni yılla birlikte araç bakımından taksi indi-bindi ücretine kadar pek çok kalemde zam yağmuru yaşandı.

İTO verilerine göre İstanbul’da aralık ayı enflasyonu yüzde 2,94 arttı. Taksilerin kısa mesafe ücretinin 28 liradan 40 liraya çıkarılmasının ardından taksiciler de taksimetrelerini güncellemeye başladı. Tüm araçlarda yapılması zorunlu olan araç muayenesi fiyatları da yeni yılla birlikte zamlandı. Araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranı yüzde 122 oranında artırıldı.