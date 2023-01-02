TÜİK'in yarın açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranı ile memur ve emeklilerin maaş zammı belli olacak

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

Uygulanan ekonomi politikaları sonucu yoksullaşan milyonlarca çalışan ve emekli yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlardaki artış da netleşecek. Çalışanlar enflasyonla ortaya çıkacak “farka” muhtaç hale gelirken, emekliler de seyyanen zam istiyor. Çalışanların umut bağladığı enflasyon farkı ise aslında “sıfır zam” anlamına geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Böylece altı aylık enflasyon oranları da netleşecek. Memurlar ile memur emeklileri, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları da belli olacak.

YÜZDE 20 BEKLENİYOR

Memurların ücreti yapılan toplusözleşmeye göre belirleniyor. Bu yıl ocak itibarıyla memur ile memur emeklilerine yüzde 8 toplusözleşme zammı kesin. Bunun üzerine bir de geçen yılın son altı ayında oluşan enflasyon farkı eklenecek. Temmuz-kasım döneminde beş aylık enflasyon yüzde 14.05 olmuştu. Memur ile memur emeklileri için yüzde 7.05 oranında enflasyon farkı oluştu. Yüzde 8’lik toplusözleşme zammı ile birlikte memur ile memur emeklilerine beş aylık verilere göre yüzde 15-16 civarı zam gözüktü. Buna karşın toplusözleşme ve enflasyon farkı ile ortaya çıkacak maaş artış oranının yüzde 15 ile yüzde 20 arasında olması bekleniyor. Memur ile memur emeklileri ise asgari ücrete yüzde 54.5 oranında zam yapıldığına işaret ederek kendi maaşlarında da bu oranlarda artış istiyor.

BİLGİN KAPIYI KAPATTI

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu talebi “saçma sapan” bulmuştu. Bilgin, memur toplu iş sözleşmesinin açık olduğunu belirterek “Kamuoyunda asgari ücrete yüzde 55 zam yapıldı, maaşlara da olur gibi saçma sapan tartışmalar var” dedi. Bilgin, memurların yılda iki defa zam aldıklarını belirterek en düşük memur maaşının da 8 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücret düzeyinde olduğunu kaydetti. Bilgin, sadece çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemekle yetindi.

İktidar, geçen yılın başında memur ile memur emeklisine yüzde 2.5 oranında ek zam yapmıştı. Bu yıl da yine benzer bir düzenleme olabileceği belirtiliyor. Kararın salı günü Memur-Sen tarafından düzenlenen “Sözleşmeliye kadro şöleninde” ya da çarşamba günü AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

"TÜİK OLDUKÇA YÜZÜMÜZ GÜLMEZ"

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin gözünün de aralık ayı enflasyonunda olduğunu belirtti. TÜİK rakamlarının gerçeklikle bağı olmadığını hatırlatan Ergün, “Maaşlar TÜİK hesaplamalarına göre belirlendikçe ne emeklinin ne de çalışanın yüzü gülemez. TÜİK ortadan kalkmalı. Emekli aylıklarında kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70’e yükseltilmeli” diye konuştu.