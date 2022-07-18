Son dakika..Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe raporunu yayımladı: Bütçe yine açık verdi

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:00

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı 'Aylık Bütçe Gerçekleşme Raporu'na göre; merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Haziran ayında 25 milyar 31 milyon TL açık vermişken 2022 yılı Haziran ayında 31 milyar 59 milyon TL açık verdi. 2021 yılı Haziran ayında 15 milyar 618 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2022 yılı Haziran ayında 18 milyar 290 milyon TL faiz dışı açık verildi.

HAZİRANDA BÜTÇE GİDERLERİ ARTTI

Merkezi yönetim bütçe giderleri haziran ayı itibarıyla 212 milyar 78 milyon TL olarak gerçekleşirken faiz harcamaları 12 milyar 768 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 199 milyar 310 milyon TL olarak gerçekleşti.

Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87.1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8.4 iken 2022 yılında yüzde 7.5 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91.7 oranında artarak 199 milyar 310 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8.9 iken 2022 yılında yüzde 8 oldu.

VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI ARTTI

Merkezi yönetim bütçe gelirleri haziran ayı itibarıyla 181 milyar 19 milyon TL olarak gerçekleşirken; vergi gelirleri 152 milyar 635 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 21 milyar 747 milyon TL oldu.

2021 yılı haziran ayında bütçe gelirleri 88 milyar 346 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 104.9 oranında artarak 181 milyar 19 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 8 iken 2022 yılında yüzde 7.1 oldu.

2022 yılı haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108.4 oranında artarak 152 milyar 635 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7.9 iken 2022 yılında yüzde 7 olmuştur.

OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE FAZLA VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi ocak-haziran döneminde 93 milyar 560 milyon TL fazla verdi.

Bütçe mayısta enflasyonun da etkisine bağlı olarak vergi gelirlerindeki yüksek oranlı artışla, 144 milyar lira fazla vermişti.