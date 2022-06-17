Son dakika...TOBB şirket istatistiklerini açıkladı: Kapanan şirket sayısında dev artış

17 Haziran 2022 Cuma, 10:06

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisana kıyasla yüzde 12.2 azalarak 10 bin 751'den 9 bin 438'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7.5 azalarak 2 bin oldu. Nisanda 2 bin 162 şirket kapanmıştı.

Mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 110,7, kapanan şirket sayısı yüzde 259.7 artış gösterdi.