Son dakika...TOBB şirket istatistiklerini açıkladı: Kapanan şirket sayısında dev artış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mayıs ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kurulan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 12,2 azalışla 9 bin 438'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 7,5 düşerek 2 bine geriledi.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 10:06
Son dakika...TOBB şirket istatistiklerini açıkladı: Kapanan şirket sayısında dev artış
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Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı nisana kıyasla yüzde 12.2 azalarak 10 bin 751'den 9 bin 438'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 7.5 azalarak 2 bin oldu. Nisanda 2 bin 162 şirket kapanmıştı.

Mayısta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 110,7, kapanan şirket sayısı yüzde 259.7 artış gösterdi.


TOBB şirket Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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