Son Dakika...Tüketici güven endeksi açıklandı: Yine güven vermedi

21 Ekim 2022 Cuma, 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5.3 oranında arttı; eylül ayında 72.4 olan endeks, ekim ayında 76.2 oldu.

Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.