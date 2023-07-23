Yayınlanma: 23.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 07:00

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, son dönemde altcoinler arasında ayrışarak yatırımcısına kazandıran altcoinleri ve projelerini yazdı. İşte son dönemin parlayan altcoinleri...

RIPPLE (XRP)

Uzun süredir potansiyelinin altında fiyatlanan ve son iki senedir ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olan SEC ile olan davası sebebiyle beklediği yükselişi gerçekleştiremeyen Ripple, 2023 yılında özlenen yükseliş hareketlerini gerçekleştirmeyi başardı. SEC ile olan davası olumlu şekilde devam eden Ripple, özellikle geçtiğimiz hafta davaya bakan yargıcın XRP’nin menkul kıymet olmadığı yönündeki açıklamaları sonrası yüzde 100’e varan günlük yükseliş kaydetti.

Sene başından bu yana yüzde 145 civarında bir yükseliş hareketi gerçekleştirmeyi başaran Ripple, Bitay’da yatırımcılarına en çok kazandıran kripto paralar listesine girmeyi başardı.

TOMOCHAIN (TOMO)

TomoChain, blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir kripto para projesidir. TOMO protokolün yerel tokenidir. Ethereum tabanlı bir blok zinciri projesi olarak başlayan TomoChain, kendi konsensüs mekanizmasını kullanarak işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde doğrulayabilen bir Proof-of-Stake (PoS) blok zinciri haline geldi. Böylece daha düşük işlem ücretleri ve daha hızlı işlemler gerçekleştirilebilir oldu. TomoChain, DApps olarak bilinen merkezi olmayan uygulamaların, merkezi olmayan finansal (DeFi) çözümlerinin ve diğer blok zinciri tabanlı projelerin geliştirilmesini desteklemek için bir platform olarak kullanılan ve ölçeklenebilirlik sorununa çözüm sunan bir protokol olarak hizmet vermektedir.

Yılbaşından mayıs ayı sonuna kadar yüzde 800’e varan bir yükseliş yaşayan TomoChain (TOMO), 19 Temmuz itibariyle yüzde 390’ın üzerinde bir yükselişle Bitay’da 2023’ün en çok kazandıran kripto parası oldu.

Bitay Coin (BITAY)

Bitay Coin (BITAY), kullanıcıların kolayca kripto para alım satım ve transfer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri, Türkiye’nin global borsası olan Bitay’ın yerel yönetişim tokenıdır. Bitay ekosistemini kullanıcı avantajları ve ödeme uzantılarıyla güçlendiren çok amaçlı bir yardımcı program simgesi oluşturur. Bitay Coin, büyüyen hizmet yelpazesi ile kendini kanıtlamış Bitay Teknoloji bünyesinde bulunarak kullanıcı avantajları ve ödeme uzantıları ile Bitay ekosistemi üzerinde fayda sağlamaktadır. BITAY sahibi olan kullanıcılar, ücret indirimlerinden, staking seçeneklerinden, gelecekte Bitay Visa Card ayrıcalığından ve daha bir çok avantajlardan yararlanabilirler.

Halka arz edildiği tarihten bu yana yatırımcılarına dolar bazında ciddi kazançlar sağlayan Bitay Coin (BITAY), yıl başından bu yana yüzde 376 yükseliş göstererek Bitay ekosistemi içerisinde yatırımcılarına en çok kazandıran kripto para projelerinden biri olmayı başardı.

RENDER (RNDR)

RNDR, Render Network platformu tarafından geliştirilen bir blok zinciri projesinin yerel tokenidir. Render Network, bulut tabanlı hesaplama ve blok zinciri teknolojilerini birleştiren bir platformdur. Amaç, bilgi işlem gücünü (GPU) daha etkili bir şekilde kullanmak için dağıtık bir bulut altyapısı sunmaktır. Bu platform, özellikle veri analitiği, yapay zekâ ve 3D grafik işlemleri gibi yoğun hesaplama gerektiren alanlarda kullanılabilir. Daha çok GPU hesaplama gücüne ihtiyaç duyulan sektörler ve meslekler olan Film – TV sektörü, stüdyolar vb. gibi alanları, GPU hizmetini kiralamak isteyenlerle buluşturan bir blok zinciri projesidir.

Yıl başından bu yana şu anda yüzde 363 civarında bir yükseliş yaşayan RNDR token, Haziran ayına kadar yüzde 600’e varan bir yükseliş yaşamıştı. RNDR token şu anda Bitay’da listeli olan ve en çok kazandıran 3. yatırım aracı konumunda bulunuyor.

ADVENTURE GOLD (AGLD)

Adventure Gold (AGLD), merkezi olmayan finans (DeFi) ekosistemini destekleyen ve blok zinciri tabanlı proje olan AGLD Finance'a ait bir ERC-20 tokenidir. AGLD Finance, kullanıcıların dijital varlıklarını yönetmelerine ve bunlarla etkileşime geçmelerine olanak tanıyan bir dApp (merkezi olmayan uygulama) platformudur. Ethereum blok zinciri üzerinde üretilen bir token olan AGLD, kullanıcıların AGLD Finance ekosistemine katılmalarını sağlar.

İstikrarlı performansıyla yıl başından bu yana şu anda yüzde 230’un üzerinde bir yükseliş yaşayan AGLD token, bu yükselişin büyük bir bölümünü özellikle son haftalarda gerçekleştirdi. AGLD token şu anda Bitay’da listeli olan ve en çok kazandıran 4. yatırım aracı konumunda bulunuyor.

FLOKI (FLOKI)

Dogecoin ile başlayan memecoin çılgınlığının bir diğer üyesi olan Floki, özellikle 2021 yılında kripto para piyasasının en etkili isimlerinden olan Elon Musk’ın Shiba Inu cinsi bir köpek alıp adını Floki koymasının ardından Floki, büyük bir popülarite kazandı ve milyarlarca dolar değerlemeye ulaştı. Ethereum blok zinciri üzerinde kurulan ve diğer memecoin’ler gibi sosyal medya ve topluluklar arasında hızla popülerleşen Floki, sene başından bu yana yüzde 200 civarında bir yükseliş yaşadı.

Oldukça volatil bir dönemde piyasanın ortalamasından fazla kazandıran ve Doge, Shiba gibi diğer memecoinler’i getiri konusunda geride bırakan Floki, Bitay borsasında yatırımcılarına en çok kazandıran kripto paralar arasında 5. sırada bulunuyor.