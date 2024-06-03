Bella ve Gigi Hadid kardeşlerden Filistin'e 1 milyon dolarlık destek

Yayınlanma: 03.06.2024 - 11:04

Güncelleme: 03.06.2024 - 11:04

Podyumların en çok aranan modelleri arasında yer alan Gigi Hadid ile Bella Hadid, yardım çalışmaları için Filistin'e 1 milyon dolar bağışladı. Filistin asılı Hadid kardeşler, insani yardım çabalarını desteklemek için 1 milyon dolar bağışta bulundu.

Bağışın, Gazze'deki çatışmadan etkilenen çocuklara ve ailelere odaklanan dört insani yardım kuruluşu arasında eşit olarak dağıtılacağı bildirildi. Dört kuruluştan biri olan HEAL Palestine'ın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Filistin'i iyileştirmek için cömertçe bağış yapan Bella Hadid ile Gigi Hadid'e, Gazze'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce birçok kez Filistin'e destek paylaşımı yapan ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan Bella Hadid, tepkilerin odağı haline gelmişti. Bella Hadid, Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne de katılmıştı. Ünlü model, Filistin direnişinin sembolü haline gelen kefiyeden yapılma elbisesi ile dikkat çekmişti.