Döviz yatırımcısı dikkat... Dövizde yatay seyir devam ediyor: Dolar ve Euro ne kadar oldu? 3 Haziran 2024 döviz fiyatları...

Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:43

Güncelleme: 03.06.2024 - 09:43

Mayıs ayını dolar karşısında yüzde 0.4 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlayan TL yatay seyir izlemeye devam etti. Bugün piyasalarda PMI, enflasyon ve Hazine ihaleleri takip edilecek.

Dolar/TL'de kotasyonlar saat 9.00 itibarıyla 32,20 civarındaydı. Dolar karşısında iki haftadır 32,20 seviyesinin üzerinde çok dar bir aralıkta işlem gören TL, mayıs ayını yüzde 0,4 değer kazancı ile tamamladı. Euro TL ise 34,98 bandında işlem görüyor

ENFLASYON İZLENECEK

Reuters anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) mayıs ayında aylık yüzde 3 artması, yıllık TÜFE'nin Kasım 2022'den beri en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yıllık enflasyonun mayısta yüzde 75 civarında yılın en yüksek seviyesini görmesi ardından ise düşüşe geçmesi bekleniyor. Yıllık enflasyonda öngörülen düşüşte baz etkisi, sıkı para politikası ve TL'deki yatay seyir etkili olacak.

TCMB, yıllık enflasyonda bu ay itibarıyla başlayacak düşüşün yıl sonunda yüzde 38'e ulaşacağını tahmin ederken Reuters anketindeki tahmin yüzde 42.6 seviyesinde.

İç gündemde bugün mayıs ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) de yer alıyor. Ayrıca Hazine bugün 18 Şubat 2026 itfalı sabit kuponlu iki yıllık gösterge ile 2 Mayıs 2029 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

YABANCI PARA MEVDUATI AZALIYOR

Dolardaki yatay seyire karşılık TL'nın sunduğu güçlü getiri ile yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduatında aralıksız düşüş görüldü. Nisan ortasından bu yana 11 milyar doların üzerinde düşüş kaydeden kıymetli maden ve döviz mevduatı 170,6 milyar dolara indi.

Yurt dışı yerleşiklerin Nisan ortası itibarıyla belirgin hale gelen ve üç haftadır 1 milyar doların üzerinde gerçekleşen Hazine tahvili alımları geçen beş haftada 7.1 milyar doları buldu.

TL'ye verilen görece yüksek faiz ve yabancı ilgisi ile TL likiditesi geçtiğimiz aylarda kademeli olarak artarken, likiditede artış piyasa faizlerinde düşüşe, dolayısıyla parasal aktarım mekanizmasında kısa süreli aksaklığa yol açıyor.

TCMB likidite fazlasını çeşitli yöntemlerle çekerken, referans faizin mayıs ayının ikinci yarısında 6 puana yakın düşüşle yüzde 47'ye gerilemesine yol açan likidite artışını 550 milyar TL'lik zorunlu karşılık artışı kararıyla sterilize etti. Gecelik referans faiz geçen haftayı yüzde 52.34 seviyesinde, TCMB'nin politika faizi ile faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 53 arasında bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta ortasında yaptığı açıklamada ihtiyaç olması halinde, Hazine'nin likiditeyi çekmek için borçlanabileceğini, bu kanalla TCMB'ye destek verebileceklerini ifade etmişti.

Hazine güncel iç borçlanma programında bu ay için borçlanma öngörüsünü 37 milyar TL artışla 254 milyar TL'ye yükseltti. Temmuz öngörüsü de 19 milyar TL artırıldı.