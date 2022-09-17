Sosyal güvenlik sistemini ayakta tutabilmek için bütçeden her ay milyarlarca lira aktarılıyor

17 Eylül 2022 Cumartesi, 04:00

Sosyal güvenlik sistemi alarm veriyor. Sistemi ayakta tutabilmek için bütçeden her ay milyarlarca lira aktarılıyor. Sosyal güvenlik kurumlarına yılbaşından bu yana görev zararı ve Hazine yardımı olarak bütçeden toplam 268 milyar TL aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre, iktidarın “görevlendirme gideri” olarak adlandırmaya başladığı görev zararları için bu yıl toplam 218.4 milyar TL ödenek ayrıldı. Sekiz ayda 150.3 milyar TL görev zararlarına gitti. Bunun büyük bir bölümünü ise sosyal güvenlik kurumlarının görev zararları oluşturdu.

Sosyal güvenlik kurumlarına bütçeden görev zararları kapsamında sekiz ayda 117.5 milyar TL aktarıldı. Devasa boyuttaki bu görev zararı içerisinde en büyük payı 29.5 milyar TL ile SGK’ye işveren prim teşviki karşılığı yapılan ödemeler oluşturdu. İkinci sırada 25.3 milyar TL ile SGK’ye gelir ve aylık ödemesi yapılanlara bayram ikramiyesi karşılığı verilen ödemeler yer aldı. Sosyal güvenlik kurumlarının görev zararları içerisinde en büyük üçüncü payı da SGK’ye sosyal güvenliği olmayanlar için yapılan genel sağlık sigortası primi ödemeleri oluşturdu.

18 yaşından küçükler, bakmakla yükümlü olunanlar dışında hane içinde kişi başına gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması halinde GSS primi devlet tarafından karşılanıyor. Bu rakam yılın ilk altı ayı için 1668 TL’ydi, yılın ikinci yarısında asgari ücrette yapılan artışla 2 bin 157 TL’ye çıktı. Şu anda hane içinde kişi başına gelir 2 bin 157 TL’nin altında olanların GSS primlerini devlet karşılıyor. Yılbaşından bu yana SGK’ye sosyal güvenliği olmayanlar için yapılan GSS prim ödemeleri 20.9 milyar TL’ye ulaştı.

HAZİNE’DEN DE YARDIM

Bunun dışında sosyal güvenlik kurumlarına Hazine yardımı da yapıldı. Sekiz aydaki Hazine yardımının tutarı 150.5 milyar TL’ye ulaştı. Yılbaşından bu yana tüm kurumlara yapılan Hazine yardımlarının toplam büyüklüğü 250.7 milyar TL oldu.