Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 'EYT'de 3 ihtimal var' dedi, tek tek açıkladı

Kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' için 3 ihtimal olduğunu söyledi. Erdursun, Bazı EYT'liler ise tek bir ihtimalin olduğunu diğer ihtimallerin yeni mağduriyetler yaratacağını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 17:30
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun 'EYT'de 3 ihtimal var' dedi, tek tek açıkladı
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AKP döneminde bir türlü çözüme kavuşamayan 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) beklentisi sürüyor. Hükümet cephesinde EYT ile ilgili formüller olmadığı tek bir seçenek üzerinde çalışıldığı daha önce belirtilmişti, ancak bu seçeneğin ne olduğu açıklanmamıştı. 

Aralık 2022 ya da Ocak 2023'te EYT'liler için yapılacak düzenlemenin yürürlüğe gireceği söylenmişti. Ancak formülün ne olduğuyla ilgili belirsizliğin sürmesi EYT'lilerin huzursuzluğunun devam etmesine neden oluyor.

Son durumu anlatmak isteyen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un yaptığı paylaşımda belirttiği ihtimallere gelen tepkiler de bunun göstergesi. 

3 İHTİMAL VAR DEDİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 3 ihtimal olduğunu yazdı.

Twitter'dan bir paylaşım yapan EYT konusundaki çabalarıyla bilinen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için SSK'de 7 bin 200 - 9 bin gün istemelerinin imkansız olduğunu yazdı.

Erdursun, EYT'de 3 ihtimalin olduğunu belirtti.

Erdursun'a göre EYT'deki 3 ihtimal şöyle:

  1. Yaş şartının tamamen ortadan kaldırılması,
  2. Kadınlara 48, erkeklere 50 yaş şartı getirilmesi,
  3. Kademeli emekliliğin 5 yıl geri çekilmesi.

Erdursun bu maddeleri "Son durum bu" diyerek duyururken, EYT'liler 1. seçenek dışındaki hiçbir seçeneğin kabul edilemeyeceğini yazdı.

Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda EYT'li 1. seçenek dışında bir seçenek sunulması halinde EYT'lilerin sandıkta hesap soracağının altını çizdi. 1. madde dışındaki tüm seçeneklerin yeni mağduriyetler yaratacağının altını çizen EYT'liler tek seçeneğin 4447 sayılı yasanın iptal edilmesi olduğunu tekrar vurguladı.


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