S&P, Portekiz'in kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), Portekiz'in kredi notunu yükseltti.
S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "BBB"den "BBB+"ya çıkarıldı. Kısa dönem kredi notları ise "A-2" olarak teyit edildi. Bloomberg'in haberine göre kredi derecelendirme kuruluşu, daha yüksek enerji maliyetlerine ve artan enflasyona rağmen, Portekiz'in 2022-27 yılları arasında beklenen 61,2 milyar Euro'luk (GSYİH'nın yüzde 26'sı) yatırım planıyla birlikte güçlü büyüme, işgücü piyasası ve mali sonuçlar elde etmeye devam ettiğini belirtti.
S&P, Hükümetin tek parti çoğunluğunda olmasının, Portekiz'in İstikrar Programında ve ülkenin İyileşme ve Dayanıklılık Planı'nda yer alan mali ve yapısal reformların uygulanmasına ilişkin belirsizliği azalttığına dikkat çekti.
Kuruluş, "Portekiz'in 2022'de faiz dışı fazla vermesini ve borcun GSYH'ya oranında emsallerinden daha dik bir düşüş yoluna koymasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
S&P, Portekiz ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl yüzde 2,2 büyümesini bekliyor.
Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.
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