SP Global enflasyon hedefini ‘daha gerçekçi’ buldu

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:18

Güncelleme: 02.10.2023 - 16:18

2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’da (OVP) büyüme hedefleri düşürülürken, enflasyon ve dolar/TL hedefleri yükselmişti. 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 65, 2024 yılına ilişkin hedef yüzde 33 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyon hedefi yüzde 58 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı tahmin ise yüzde 33 seviyesindeydi.

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu B olarak teyit etmesi ve görünümü durağana çıkarması kararının ardından Bloomberg HT yayınına katıldı.

Yeni ekonomi yönetimini değerlendiren Gill, “Ekonomik politikalarda önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz, daha fazla uygulanabilir politikalara geçildiğini görüyoruz. Yeni gelen ekonomi yönetimi öyle adımlar atıyor ki; özellikle de ‘yumuşak iniş’ senaryosu üzerine çalışıyorlar. Belki de Dolar/TL kurunu stabilize etmeleri gerekiyor. Gerçekten de süreç zorlu olacak” dedi.

Türkiye’nin güçlü ve zayıf yönlerine değinen Gill, ‘bankacılık sektörünün çok iyi yönetildiğini’, Türkiye’nin Avrupa ile Gümrük Birliği içerisinde iyi bir ticari ortak olması ve genç bir nüfusa sahip olmasının güçlü yönleri olduğunu söyledi. Gill, negatif faiz oranlarının, Türk lirasına olan güvenini sarsan volatil ortamın ve Merkez Bankası’nın rezervlerindeki durumun zayıf yönler olarak söylenebileceğinin altını çizdi.

"ENFLASYON HEDEFLERI DAHA GERÇEKÇİ"

Gill, orta vadeli program (OVP) tahminlerini de değerlendirdi.

Tahminlerinin arasındaki en büyük farkın büyümede ciddi bir yavaşlama beklemeleri olduğunu belirten Gill, şunları dedi: “Kısa vadede Türkiye bir şekilde net Döviz rezervini artırabilecek. 2024 boyunca yüksek enflasyon olabilir. Hane halklarının tüketiminde bir yavaşlama göreceğiz. Bu yıl bütçe açığının da azalmasını bekliyoruz. Ekonomi politikalarında önemli bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de ilgi çok büyük, yabancılar tarafından para politikası çok yakından takip ediliyor. Enflasyon hedefleri daha gerçekçi hale geldi.”