S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.
RİSKLER İŞARET EDİLDİ
Türkiye ekonomisine dair risklere de işaret edilen açıklamada, durağan görünümün mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerilimler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilgili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşü yansıttığı vurgulandı.
Açıklamada, ülke ekonomisine dair büyüme tahminine de yer verilirken, Türkiye'de bu yıl yüzde 2,7 ve 2026'da yüzde 2,9 gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi beklendiği aktarıldı.
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