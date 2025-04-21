Tahminler açıklandı: Türkiye'nin kredi notu artacak mı? Gözler S&P Global raporunda!

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:49

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:49

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in, 25 Nisan Cuma günü Türkiye’ye yönelik kredi notu ve görünüm güncellemesini açıklaması bekleniyor. ForInvest Haber’in 15 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre bu değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunun “BB-”, görünümünün ise “durağan” olarak kalacağı tahmin ediliyor.

GENEL BEKLENTİ 'DURAĞAN'

Ankete katılan tüm ekonomistler, kredi notunun sabit tutulacağı yönünde görüş bildirirken; görünüm konusunda 15 uzmandan 12’si mevcut “durağan” seviyenin korunacağı, 3’ü ise “negatif”e indirilebileceği yönünde öngörüde bulundu.

Söz konusu ankete Colendi Menkul, Alnus Yatırım, OYAK Yatırım, Pariterium Danışmanlık, İş Portföy, IKON Menkul, Tacirler Yatırım, İnfo Yatırım, Deniz Yatırım, Yatırım Finansman, Anadolu Yatırım, Marbaş Menkul, ICBC Yatırım, Gedik Yatırım ve Spinn Danışmanlık katılım sağladı.

S&P Global, son olarak 1 Kasım 2024 tarihinde Türkiye’nin kredi notunu “yüksek spekülatif” olarak sınıflandırılan “B+” seviyesinden “spekülatif” tanımlı “BB-” seviyesine yükseltmiş, aynı dönemde “pozitif” olan görünümü “durağan” olarak revize etmişti.

AÇIKLAMA CUMA GÜNÜ YAPILACAK

Kuruluşun yabancı para cinsinden kredi notlarında “BB-” seviyesi, “yatırım yapılamaz” kategorisinde ve “spekülatif” tanımı altında değerlendiriliyor.

S&P Global’in 2025 yılı değerlendirme takvimine göre, 25 Nisan Cuma günü Türkiye’ye ilişkin bir not değerlendirme açıklaması bulunuyor. Ancak kuruluş, takvimde yer almasına rağmen bazı tarihlerde rapor yayımlamayabiliyor. Olası bir açıklamanın TSİ 23.30’dan sonra gelmesi bekleniyor.

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