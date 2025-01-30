Fitch'ten Türk bankalarına uyarı: Türkiye kredi notu değerlendirmesi öncesi kritik açıklama!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:29

Güncelleme: 30.01.2025 - 13:29

Fitch Ratings, Türkiye kredi notu değerlendirmesini açıklamadan önce, Türk bankalarının faaliyet ortamına dair önemli uyarılarda bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, büyük Türk bankalarının ülke notuna ve genel ekonomik koşullara oldukça duyarlı olduğunu belirtti.

KREDİ NOTU BEKLENTİSİ

Fitch, iyileşen faaliyet ortamını, Türk bankalarının makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalması ile dış finansman baskılarının hafiflemesine bağladı. Ancak, Fitch'in değerlendirmesi kalıcı yüksek enflasyon, yavaşlayan ekonomik büyüme, yüksek lira faiz oranları ve makro ihtiyati düzenlemeler gibi zorluklar nedeniyle 'B+' seviyesinde kalmaya devam etti.

"Büyük özel bankalar, güçlü yabancı para (YP) likiditesi ve dirençli finansal ölçütler sayesinde sağlam kalmaya devam ediyor" diyen Fitch yetkilileri, daha önce büyük bankaların uzun vadeli kredi notlarını, yüksek hükümet müdahalesi riski nedeniyle ülke notunun altında sınırlandırmıştı. Ancak, artan finansal istikrar ve güçlenen döviz rezervlerinin etkisiyle bu sınırlamanın kaldırıldığını belirtti.

NOT ARTIRIMININ ŞARTLARI

Fitch, kamu bankalarının destek kapasitesinin güçlü olmasına rağmen, YP rezervlerinin sınırlı olduğunu ifade ederek, devletin YP rezerv pozisyonundaki iyileşmenin kamu bankalarının kredi notlarını yükseltebileceğini vurguladı.

Faaliyet ortamındaki iyileşme, büyük kamu bankalarının kredi notlarına da olumlu etki yapabileceği ifade edildi.