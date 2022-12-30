SPK, 2 şirketin halka arzını onayladı

30 Aralık 2022 Cuma, 11:41

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ ve Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arz başvurularını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Tapdi Oksijen'in 100 milyon TL olan sermayesinin 128 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 10,21 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Mackolik İnternet Hizmetleri'nin, mevcut ortak İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 8,5 milyon TL nominal değerli payları halka arz edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 38 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.