SPK açıkladı: Üç şirketin halka arzı onaylandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusu onayladı.
SPK, 5 Ekim tarihli bültenini yayınladı.
Buna göre kurul MHR Gayrimenkul’un pay başına 4 lira 30 kuruştan, Borlease Otomotiv’in pay başına 25 lira 29 kuruştan ve Dofer Yapı Malzemeleri’nin pay başına 17 lira 11 kuruştan halka arz edilmesini onayladı.
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