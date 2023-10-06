SPK açıkladı: Üç şirketin halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusu onayladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:05
SPK açıkladı: Üç şirketin halka arzı onaylandı
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SPK, 5 Ekim tarihli bültenini yayınladı.

Buna göre kurul MHR Gayrimenkul’un pay başına 4 lira 30 kuruştan, Borlease Otomotiv’in pay başına 25 lira 29 kuruştan ve Dofer Yapı Malzemeleri’nin pay başına 17 lira 11 kuruştan halka arz edilmesini onayladı.


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