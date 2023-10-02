SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'den yatırımcılara halk arz uyarısı!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:36

Güncelleme: 02.10.2023 - 16:36

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde konuşan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yaklaşık 11 milyon ve bireysel emeklilik sisteminde tasarrufu olan yaklaşık 14 milyon yatırımcı bulunduğunu dile getirdi.

Gönül, Borsa İstanbul’da sayıları 8 milyona dayanan yatırımcıları uyardı.

Gönül, sosyal medya dolandırıcılığının çağın en önemli problemi olduğuna dikkat çekerek “Yatırımcılar, sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odalarına karşı dikkatli olmalı ve buralardan uzak durmalıdır. Tüyo ve duyum adı altında menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmemelidir” dedi.

TEK TEK SIRALADI

Özellikle borsada tasarruflarını değerlendiren yatırımcılara sesleyen Gönül şunları söyledi:

"Tasarruf sahipleri orta ve uzun vadeli yatırım yapmalı, şirketlerin finansal tablolarını incelemeli, gerekiyorsa profesyonel destek almalıdır. Özellikle ilk halka arzlarda murulumuzca onaylanan izahnameleri detaylı incelemeli, şirketin değerine bakmalı, mali tablolarını çok iyi incelemeli ve kararlarını buna göre vermelidir."