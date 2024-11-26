SPK Başkanı'ndan kritik açıklama: Açığa satış yasağı kaldırılıyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:42

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:42

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, açığa satış işlem yasağının kaldırılacağına dair yaptığı açıklamada, "Yakında kaldıracağız. Üzerinde çalışıyoruz. Olgunlaştırmamız lazım. Endekslerle ilgili çalışmalar var, onları bitirelim, ondan sonra açıklayacağız" dedi.

Gönül, yasağın kaldırılmasının 2025'e sarkmaması için teknik altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve "İnşallah kalmaz. Teknik altyapısını yapalım, ondan sonra açığa satış yasağını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NE ZAMAN SIKILAŞTIRILDI?

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uygulamaya konulan açığa satış yasağı sıkılaştırılmıştı. Yabancı yatırımcıların bu yasağın risklerini yönetmelerinin zorlaştığını ve yurtdışından yatırım girişlerinin engellendiğini ifade eden fon yöneticileri, yasağın kademeli olarak kaldırılmasını gerektiğini düşünüyor.

SPK Başkanı Gönül, yasağın kaldırılmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini vurgularken, konuya dair kesin ayrıntıların henüz netleşmediğini belirtti. Gönül, "Endekslerle ilgili çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bu adımı atacağız" dedi. Bu gelişmelerle birlikte, Türk yetkililer açığa satış yasağını kaldırarak daha fazla yurtdışı yatırımı çekmeyi amaçlıyor.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcıların bir hisse senedinin değerinin düşeceği beklentisiyle hareket ettiği bir işlemdir. Açığa satış yapan kişiler, hisse senetlerini ödünç alarak satar ve değerlerinin düşmesini bekler. Eğer düşerse hisseleri piyasadan daha düşük bir fiyattan geri alarak aradaki farkı kazanç olarak elde edebilirler.