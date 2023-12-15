SPK karar verdi: Kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 44 siteye erişim engeli
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 44 internet sitesinin, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK'nın hukuki işlem yapılmasına karar verdiği internet siteleri şunlar:
- https://info1213.amarkets.agency
- https://www.globalxmtradinghub.com
- https://klasforex.org
- https://yatirimustasi.forexasistaniniz.com
- https://www.hfmtr.online
- https://my.hfmtr.online
- https://register.hfmtr.online
- https://olivemarkets200.com
- https://my.olivemarkets200.com
- https://klasfx215.com
- https://hesabim.klasfx215.com
- https://mblmarkets31.com
- https://acc2.yatirimcigiris.ink
- https://sardismarkets11.com
- https://fedmenkuldegerler2.com
- https://acc14.fedyatirim.io
- https://fedyatirim14.com
- https://my.traderbox7.app
- https://www.xcmyatirim14.com
- https://acc14.xcmyatirim.io
- https://web9.xcmyatirimtrader.com
- https://interaktifyatirim14.com
- https://my.traderbox8.app
- https://k9.fxgiris.net
- https://n6.maldofx2.com
- https://client32.maldofx.co
- https://secure19.balansfx.online
- https://acc11.eosprime.io
- https://www.eosprime7.com
- https://web.tradersx.net
- https://www.glyatirim10.com
- https://web8.glyatirimtrader.com
- https://acc11.glyatirim.io
- https://hyatirim.com
- https://midasyatirimtr.com
- https://mdsglobalinvest.com
- https://forexhesabim.com
- https://fxarastirma.com
- https://fxsiteleri.com
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