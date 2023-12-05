SPK onaylamıştı! Kuzey Boru AŞ'nin halka arz tarihi belli oldu

Borsa İstanbul'da halk arzlar devam ediyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan Kuzey Boru AŞ'nin talep toplama tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:09
SPK onaylamıştı! Kuzey Boru AŞ'nin halka arz tarihi belli oldu
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuzey Boru AŞ'nin halka arzını onayladı.

Kuzey Boru halka arzında talep toplama tarihleri de belli oldu.

Kuzey Boru, KAP'a gönderdiği açıklamada 24 milyon lot dağıtılacağını kaydetti. 

Kuzey Boru A.Ş.'nin halka arzı 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Halka arz eşit dağıtım yöntemiyle düzenlenecek. Hisse kodu ise 'KBORU' olarak belirlendi.

Kuzey Boru'nun hisse fiyatı 36,20 TL olarak belirlendi. 


Borsa İstanbul borsa halka arz

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