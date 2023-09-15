Yayınlanma: 15.09.2023 - 13:59

Güncelleme: 15.09.2023 - 13:59

Dünyada yılın en büyük halka arzı ünvanını, çip üreticisi Arm Holdings ele geçirdi.

SoftBank Group’un ana ortağı olduğu Arm gelen yüksek taleple 51 dolar olan üst bant fiyattan 4,87 milyar dolarlık halka arz geliri elde etti.

Böylece şirket 54,5 milyar dolarda değerlenmiş oldu.

Şirketin hisseleri perşembe günü Nasdaq’da işlem görmeye başlayacak.

Şirket daha önce 8-10 milyar dolar arası halka arz hedeflemiş ancak SoftBank’ın sınırlı oranda halka arz kararı sonrası bu hedefini düşürmüştü. SoftBank şirketin halen yaklaşık yüzde 90’ını kontrolünde bulunduruyor.

Arm'ın halka arzına 10 kattan fazla talep geldi.

Bloomberg'in kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çarşamba günü yapılan son fiyat belirleme toplantısında, bazı bankacılar ve yöneticiler daha yüksek bir fiyattan yana tavır koyarken, tartışmanın bir kısmının 52 doların mantıklı olup olmadığına odaklandığını söyledi.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK HALKA ARZLARINDAN

Arm'ın halka arzı, elektrikli araç üreticisi Rivian Automotive Inc'in Ekim 2021'deki 13,7 milyar dolarlık arzından bu yana ABD'deki en büyük halka arz olacak.

Halka arz aynı zamanda teknoloji endüstrisinin gelmiş geçmiş en büyükleri arasında yer alacak, ancak yine de en büyük iki halka arzın oldukça altında kalacak.

Bunlar, Alibaba Group Holding Ltd'nin 2014'teki 25 milyar dolarlık arzı ve 2012'de o zamanlar Facebook Inc. olarak bilinen Meta Platforms Inc. tarafından gerçekleştirilen 16 milyar dolarlık ilk halka arz.