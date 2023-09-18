Reeder'ın halka arz büyüklüğü 2 milyar TL oldu! Reeder halka arz ne zaman borsada işlem görecek ve kaç lot verdi?

Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:10

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:10

Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Halka arza 4,26 milyon yatırımcıdan talep gelirken, halka arz büyüklüğü 2 milyar TL oldu.

TSKB'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 9,30 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü 1.999.500.000 TL oldu.

Halka arzda, toplam 4.262.914 yatırımcıdan, halka arz edilen 215.000.000 TL nominal değerli payların 3,95 katına denk gelen 848.216.796 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,41 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,63 katı talep geldi.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

REEDER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Reeder Teknoloji'nin halka arz sonuçlarının SPK tarafından açıklanmasıyla önümüzdeki günlerde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Reeder halka arz sonuçlarına göre 4.208.248 bireysel katılımcı başvuruda bulundu. Buna göre; maksimum 46 lot(?428) dağıtımı yapılacağı belirtildi.