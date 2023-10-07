SPK onaylamıştı... İki şirketin halka arz edileceği tarih belli oldu
Geçtiğimiz günlerde halka arz edilmesi onaylanan MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri’nin halka arz edileceği tarih belli oldu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki gün önce MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusu onaylamıştı.
Bu şirketlerden MHR Gayrimenkul ve Dofer’in halka arz edileceği tarih belli oldu.
halkaarz.net’in aktardığına göre MHR Gayrimenkul payları 12-13 Ekim tarihlerinde pay başına 4 lira 30 kuruştan satışa sunulacak.
Dofer payları da 10-11 Ekim tarihlerinde pay başına 17 lira 11 kuruştan satışa sunulacak.
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