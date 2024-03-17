SPK 'Şirketlerin tahvil ihracı durduruldu' iddialarını yalanladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medyada yer alan yayılan 'SPK, şirketlerin tahvil ihracını durdurdu' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
SPK tarafından, sosyal medyada yer alan 'SPK, şirketlerin tahvil ihracını durdurdu' iddiaları yalanlanarak, sosyal medyadan açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarının 'Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin tahvil ihracını durdurdu' yönündeki paylaşımları üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Şirketlerin tahvil ihraçlarının durdurulması söz konusu olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır Kurulumuz, şirketlerin ihtiyaçları ve taleplerini göz önüne alarak, başvuru dosyalarını sonuçlandırmaktadır. Son iki haftada 7 şirketin toplamda 200 milyon avro, 515 milyon ABD doları ve 5,7 milyar TL tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesi onaylanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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