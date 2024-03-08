SPK'den 37 internet sitesine erişim engeli

SPK, 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için işlem başlattığını kendi internet sitesi üzerinden yaptığı resmi açıklama ile duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:21
SPK'den 37 internet sitesine erişim engeli
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırmak için kullanılan 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

SPK, söz konusu internet sitelerinin, yasalara aykırı şekilde kaldıraçlı işlem imkanı sunduğunu ve yatırımcıların yüksek risk altında bırakıldığını tespit etti.

Öte yandan SPK tarafından engellenecek 37 internet sitesinin listesi de kurumun internet sitesinde yayınlandı.

Ayrıca SPK, yatırımcıların yasalara aykırı şekilde faaliyet gösteren internet siteleri üzerinden işlem yapmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yatırımcıların, işlem yapmadan önce SPK'nın internet sitesinden lisanslı aracı kurumların listesini kontrol etmeleri ve lisanssız aracı kurumlardan uzak durmaları tavsiye edildi.


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