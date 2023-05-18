2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

SPK yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle 26 internet sitesini erişime engelledi

SPK, 26 internet sitesinin, yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:52
SPK yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle 26 internet sitesini erişime engelledi
Abone Ol google-news

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 26 internet sitesinin, yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi. 17 Mayıs tarihli bültende  "Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları" başlığı altında yapılan açıklamada erişim engeli getirilen 26 sitenin web adresleri de yayımlandı.

Bültende, şu ifadeler yer alıyor: 

“Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”


SPK erişim engeli yurtdışı

İlgili Haberler

SPK’dan JP Morgan'a idari para cezası

SPK’dan JP Morgan'a idari para cezası
SPK'den iki şirketin halka arzına onay

SPK'den iki şirketin halka arzına onay
Uzmanlar yorumladı: SPK’nın halka arzda ‘eşitlik’ kararı ne anlama geliyor?

Uzmanlar yorumladı: SPK’nın halka arzda ‘eşitlik’ kararı ne anlama geliyor?

En Çok Okunan Haberler