SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:11

Güncelleme: 17.11.2023 - 09:11

SPK bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin, 4 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat ve Fırat Fırat'a yarından itibaren başlamak üzere geçici işlem yasağı uygulanacak.