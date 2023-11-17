SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

AA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:11
SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
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SPK bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin, 4 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat ve Fırat Fırat'a yarından itibaren başlamak üzere geçici işlem yasağı uygulanacak.


SPK borsa işlem yasağı

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