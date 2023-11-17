SPK'den 4 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 4 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
SPK bülteninde, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ (EUKYO) ve Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar AŞ (AVTUR) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ve sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin, 4 kişiye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.
Buna göre, Bilgi Suiistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca Hasan Güner, Aydın Koçyiğit, Kevser Fırat ve Fırat Fırat'a yarından itibaren başlamak üzere geçici işlem yasağı uygulanacak.
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