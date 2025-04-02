'Sermaye' tek ses oldu: Boykot çağrılarını hedef aldılar!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 01:26

Güncelleme: 02.04.2025 - 01:26

Yurttaşlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte başlayan kitlesel eylemlerin ardından boykot çağrıları yaptı.

Söz konusu çağrıya CHP'den de destek gelirken, 'sermaye' grupları tek ses oldu, boykot çağrılarını hedef aldı.

'2 Nisan Tüketim Boykot'unu hedef alanlar şu şekilde:

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: "(Boykot çağrıları) Süreci bu boyuta çekmek, ülke ekonomisini hedef almak bir duruş değil aksine akıl tutulmasıdır."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Bu ekonomik zorlukta müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkara destek olunmalı ve ticaret durdurulmamalı."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerin hedef haline getirilmesi ve boykot yanlış. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: "Boykot çağrıları yanlıştır. Türkiye'nin yerli ve bağımsız ekonomisinin ürünü ve istihdam kaynağı olan şirketlerine saldırılamaz."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı: "(Boykot çağrısı) Yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: "Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır"