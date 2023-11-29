SPK'den 'Fatih Terim Fonu' açıklaması! Soruşturma açılacak mı?
Futbol camiasındaki dolandırıcılık olayının yankıları sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yüksek gelir vaadeden gizli fona ilişkin "Soruşturma başlatılacak mı?" sorusuna "Söz konusu olayda bir dolandırıcılık olayı ve SPK'ya tabi olmayan bir fon adı geçiyor. Adının fon olması fon olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızdaki bir yeri kapsamıyor." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak gibi isimlerin de bulunduğu onlarca kişinin, Denizbank şube müdürü Seçil Erzan tarafından yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı iddiası Türkiye'nin gündemine oturdu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soruşturma açılıp açılmayacağına dair değerlendirme yapan Gönül, söz konusu olayın bi dolandırıcılık olduğunu dile getirdi.
MEVZUATTA YOK
SPK'ya tabii olmayan bir fon adının çektiğini ifade eden Gönül, "Adının fon olması fon olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızdaki bir yeri kapsamıyor." dedi.
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