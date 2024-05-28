SPK’ye doğrudan engelleme yetkisi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 04:00

Benzer bir yetkinin daha önce Reklam Kurulu’na da verildiği ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğine dikkat çekiliyor. CHP TBMM Grubu kripto varlıklarla ilgili düzenleme hakkında bir rapor hazırladı.

Teklif ile 99. maddesinde değişiklik yapılıyor. Maddenin mevcut halinde izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin, internet aracılığı ile yürütüldüğü tespit edildiğinde, içerik ve yer sağlayıcılarının yurtiçinde olması halinde, erişimin engellenmesine SPK tarafından yapılan başvuru üzerine mahkemelerce karar veriliyordu.

Yurtdışında olması halinde ise SPK’nin başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) erişimi engelliyordu. Raporda getirilen yeni düzenlemeyle yurtiçi ve yurtdışı ayrımının kaldırıldığına ve “erişimi engelleme” kararı verme yetkisinin doğrudan SPK’ye verildiği söylendi.

İnternet yayınları için erişimin engellenmesi amacıyla BTK’ye başvurma zorunluluğu da kaldırılıyor. SPK bu kararını uygulanmak üzere doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderiyor.

Raporda düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna dikkat çekildi. Reklam Kurulu’na verilen benzer yetkilerin Anayasa Mahkemesi tarafından “ölçülü olmadığı” gerekçesiyle düzenlemenin iptal edildiği anımsatıldı.