Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi arttı
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 76 milyon 655 bin 980 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 64 milyon 907 bin 743 lira olarak açıklanmıştı.
Spot piyasada işlem hacmi artan doğalgazın dün 1000 metreküplük referans fiyatı 12 bin lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 388 bin metreküp olarak tespit edildi.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 360 lira, satış fiyatı 11 bin 640 lira olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 124 milyon 720 bin 763 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 842 bin 925 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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