EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, doğalgazda devasa fiyat farkları oluştuğunu itiraf etti

22 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Türkiye’deki cari açığın temel nedenlerinden biri enerjideki dışa bağımlılık. Türkiye, doğalgaz ve petrolün büyük bir bölümünü ithal ediyor. Rusya, İran, Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeden doğalgaz alınıyor.

Enerji için yapılan ödemeler cari açığı da sürekli besliyor. Hangi ülkeden hangi fiyata doğalgaz alındığı açıklanmıyor. Ancak son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı ve dolardaki artış nedeniyle ödemelerin de yükseldiği konuşuluyordu. Büyük fiyat farkları ortaya çıktığı TBMM KİT Komisyonu’nda da itiraf edildi. Geçen hafta komisyonda Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) hesapları görüşüldü. Bilgilendirme yapıp milletvekillerinin sorularını yanıtlayan EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, yurtdışına bağlı olunan doğalgaz ve kömür santrallarındaki üretimi minimize ederek bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Alagöz, “Uluslararası tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı şu anda bizim doğalgaz tedarikinde 15 kata varan fiyat farkları var, kömürde yaşadığımız yedi, sekiz kat fiyat farkları var” ifadelerini kullandı.

"SATIN ALABİLEN MUTLU"

Ukrayna’dan tedarik edilen kömürle ilgili sıkıntının sadece enerji sektörünü değil inşaat, çimento ve demir çelik sektörlerini de direkt etkilediğini belirten Alagöz, “Şimdi, biz uluslararası tedarik zincirinin neden sıkıntı yaşadığını EÜAŞ olarak bilemeyiz ama etkilerini biliyoruz” dedi. Santrallar ne kadar verimli, ne kadar teknolojik donanımlı olursa olsun su yoksa üretim yapma şansı olmadığını dile getiren Alagöz, “Mecburen arz güvenliğini teminen ithal kaynakları kullanmak zorundayız. Tamamıyla dövize bağlı, tamamıyla dışa bağlı doğalgaz ve ithal kömürü biz de diğerleri gibi satın alıyoruz. Eğer maliyetini karşılayıp satın alabiliyorsa şu anda ülkeler kendini mutlu kabul ediyor” diye konuştu.