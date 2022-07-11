Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi arttı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:10

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 38 milyon 209 bin 617 lira 50 kuruş oldu. Bu rakam, bir önceki gün 27 milyon 237 bin 517 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 648 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 21 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 27 lira 44 kuruş, satış fiyatı 12 bin 258 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 55 milyon 436 bin 153 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 62 milyon 273 bin 728 metreküp olarak kayıtlara geçti.